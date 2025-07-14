Польская сеть магазинов обуви закроет все свои точки в России к осени

Польский производитель обуви и аксессуаров Obuv сворачивает свою деятельность в России, планируя закрыть все магазины к осени текущего года. Компания отказывается от продления договоров аренды в торговых центрах. Основной причиной ухода стала убыточность компании, а не геополитическая ситуация и санкции против России, сообщает «Коммерсант».

«На рынке торговой недвижимости, оператор магазинов Obuv, продающих продукцию польской ССС, в том числе обувь брендов Lasocki и Jenny Fairy, намерен закрыть почти все свои торговые объекты к осени этого года», — говорится в сообщении.

В настоящее время под брендом Obuv в России функционирует 19 магазинов, большая часть которых расположена в регионах. В Москве у сети остался всего один магазин, находящийся в «Саларис». До этого ритейлер также присутствовал в Подмосковье, в частности, в «Зеленопарке» (Солнечногорский район) и торговых центрах «Весна» и «Красный кит» в Мытищах.