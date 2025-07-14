Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 11:26

Польская сеть магазинов обуви закроет все свои точки в России к осени

Иностранный обувной бренд Obuv уходит с российского рынка из-за убыточности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Польский производитель обуви и аксессуаров Obuv сворачивает свою деятельность в России, планируя закрыть все магазины к осени текущего года. Компания отказывается от продления договоров аренды в торговых центрах. Основной причиной ухода стала убыточность компании, а не геополитическая ситуация и санкции против России, сообщает «Коммерсант».

«На рынке торговой недвижимости, оператор магазинов Obuv, продающих продукцию польской ССС, в том числе обувь брендов Lasocki и Jenny Fairy, намерен закрыть почти все свои торговые объекты к осени этого года», — говорится в сообщении.

В настоящее время под брендом Obuv в России функционирует 19 магазинов, большая часть которых расположена в регионах. В Москве у сети остался всего один магазин, находящийся в «Саларис». До этого ритейлер также присутствовал в Подмосковье, в частности, в «Зеленопарке» (Солнечногорский район) и торговых центрах «Весна» и «Красный кит» в Мытищах.

Владелец Zara оценил возможность возвращения бренда в Россию
Владелец Zara оценил возможность возвращения бренда в Россию

А вот бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho и Stradivarius планируют вернуться на российский рынок в январе 2026 года. По сообщениям СМИ, корпорация Inditex, владеющая этими марками, закупила на 30% больше продукции, чем обычно, предположительно, для удовлетворения спроса российских покупателей.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar