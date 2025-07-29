Алла Пугачёва украла телефон у соседки по больничной палате и теперь пойдёт под суд
В Новосибирске будут судить тёзку Пугачёвой за кражу телефона в больнице
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В Новосибирске перед судом по обвинению в краже мобильного телефона предстанет Алла Пугачёва. Однако это не знаменитая певица, а её тёзка, которая проживает в сибирском городе.
Как сообщили в пресс-службе судебного органа, уголовное дело было передано в Ленинский районный суд 24 июля 2025 года. По версии следствия, в ночь на 26 февраля 2025 года пациентка городской больницы № 34 по фамилии Пугачёва воспользовалась беспомощным состоянием уснувшей соседки по палате и похитила с её кровати смартфон. Стоимость мобильного устройства — 7 085 рублей 48 копеек.
После совершения преступления обвиняемая покинула медучреждение и продала телефон. Её деяние квалифицировано по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Точная дата начала слушаний пока не определена.
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