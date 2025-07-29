Россиянин месяцами втирался в доверие к соседским хрюшкам, чтобы их украсть, зарезать и съесть

Житель Севастополя несколько месяцев методично завоёвывал расположение вьетнамских хрюшек своей соседки, но не из любви к животным, а с целью их кражи и последующего забоя. Об этой невероятной истории похищения сообщает Mash на волне.

Коварный план был раскрыт, когда хозяйка обнаружила, что с прогулки вернулось на два пятачка меньше. Всё тайное стало явным, когда с соседнего участка раздался жалобный визг. Хотя подозреваемый упорно отрицал свою причастность, неоспоримым доказательством стал внезапно вырвавшийся с его владения уцелевший поросёнок. Спасти, увы, удалось только его.

Задержанный сосед не стал отпираться и признался, что его спецоперация по приручению и подготовке к забою длилась долгие месяцы. Всё это время хитрец прикармливал хрюшек, чтобы те к нему привыкли и приняли в день Х за своего.