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24 июля, 17:03

В Кирове прыгающий вор обокрал кафе, съел чизкейк и ускакал от охранников

SHOT: В Кирове прыгающий на одной ноге вор поел в ТЦ ночью и украл тысячу рублей

В кафе Кирова произошло самое курьёзное ограбление. По информации SHOT, мужчина, по всей видимости, задремал в торговом центре и оказался запертым на ночь. Проснувшись в темноте и ощутив сильный голод, он, передвигаясь исключительно прыжками, сумел взломать дверь одного из кафе.

Ночной гость попал на камеры видеонаблюдения. Видео © SHOT

Внутри ночной визитёр устроил себе импровизированный пир: полакомился чизкейком, выпил газировки и даже попытался освоить кофемашину, но, увы, безуспешно. Завершив трапезу, незваный гость прихватил из кассы 1 тысячу рублей.

Услышав приближающиеся шаги охраны, «попрыгайчик» разбил стеклянную дверь и сумел ускакать. Теперь полиция разыскивает мужчину, который навёл шороха в ТЦ. Кстати, почему он перемещался исключительно на одной конечности остаётся загадкой.

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Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ольга Сливченко
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