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7 июля, 09:52

Необычное ограбление: Пьяные воры украли рацию с теплохода в Петербурге

Двое пьяных мужчин проникли на теплоход в Петербурге и украли рацию

Теплоход, куда пробрались пьяные. Обложка © Telegram / Транспортная полиция СЗФ

Теплоход, куда пробрались пьяные. Обложка © Telegram / Транспортная полиция СЗФ

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции сообщили о задержании двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые незаконно проникли на пришвартованный теплоход. Экипаж судна обнаружил незваных гостей и вызвал оперативников. Задержанные подозреваются в попытке кражи рации.

Задержание злоумышленников. Видео © Telegram / Транспортная полиция СЗФО

Задержаны двое подозреваемых в краже: 23-летний гражданин ближнего зарубежья и 25-летний житель Хабаровского края. В отношении них возбуждено уголовное дело (158 УК РФ). Обоих отпустили под подписку о невыезде, ожидая дальнейшего расследования.
Кадры с теплохода и украденной рацией. Фото © Telegram / Транспортная полиция СЗФ

Кадры с теплохода и украденной рацией. Фото © Telegram / Транспортная полиция СЗФ

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Алиса Хуссаин
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