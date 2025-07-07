Необычное ограбление: Пьяные воры украли рацию с теплохода в Петербурге
Двое пьяных мужчин проникли на теплоход в Петербурге и украли рацию
Теплоход, куда пробрались пьяные. Обложка © Telegram / Транспортная полиция СЗФ
В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции сообщили о задержании двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые незаконно проникли на пришвартованный теплоход. Экипаж судна обнаружил незваных гостей и вызвал оперативников. Задержанные подозреваются в попытке кражи рации.
Задержание злоумышленников. Видео © Telegram / Транспортная полиция СЗФО
Задержаны двое подозреваемых в краже: 23-летний гражданин ближнего зарубежья и 25-летний житель Хабаровского края. В отношении них возбуждено уголовное дело (158 УК РФ). Обоих отпустили под подписку о невыезде, ожидая дальнейшего расследования.
Кадры с теплохода и украденной рацией. Фото © Telegram / Транспортная полиция СЗФ
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на соседа, который попросил его соблюдать тишину. Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 30-летнего горожанина с криминальным прошлым, обвиняемого в угрозе убийством.