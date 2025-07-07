Необычное ограбление: Пьяные воры украли рацию с теплохода в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции сообщили о задержании двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, которые незаконно проникли на пришвартованный теплоход. Экипаж судна обнаружил незваных гостей и вызвал оперативников. Задержанные подозреваются в попытке кражи рации.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на соседа, который попросил его соблюдать тишину. Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 30-летнего горожанина с криминальным прошлым, обвиняемого в угрозе убийством.