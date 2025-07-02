В Кирове банда старушек обнесла магазин, набрав продуктов на девичник
В Кирове пожилые дамы украли из магазина водку, сыр, масло и кусок мяса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds
В Кирове банда из трёх пожилых леди обнесла местный продуктовый магазин, забрав оттуда четыре бутылки водки, масло, сыр и кусок мяса. Об этом сообщает 360.ru.
Пожилые женщины воруют из магазина. Видео © Telegram / 360.ru
На видео банда из трёх старушек, как в фильме «Форсаж», в колонне гарцуют с тележками по супермаркету. Пожилые дамы заранее продумали маршрут, поэтому двигаются одна за другой. У каждой в телеге лежит сумка, в которую воровки ненавязчиво складывают всё, что им понравится. Больше всего интереса они проявили к водке, украв аж четыре бутылки на троих. Хотя, возможно, четвёртая сообщница ожидала их на выходе с большим кушем.
Правильно, что похитительницы сразу подумали о закуске, взяв мясо, сыр и масло. А вот мужчина из Кирова об этом заранее не позаботился, поэтому ему пришлось воровать колбасу из припаркованного грузовика. Любитель сервелата вынес оттуда сразу два ящика — чтобы хватило надолго.