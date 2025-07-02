В Кирове банда старушек обнесла магазин, набрав продуктов на девичник

На видео банда из трёх старушек, как в фильме «Форсаж», в колонне гарцуют с тележками по супермаркету. Пожилые дамы заранее продумали маршрут, поэтому двигаются одна за другой. У каждой в телеге лежит сумка, в которую воровки ненавязчиво складывают всё, что им понравится. Больше всего интереса они проявили к водке, украв аж четыре бутылки на троих. Хотя, возможно, четвёртая сообщница ожидала их на выходе с большим кушем.