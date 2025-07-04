Петербуржец бросился на соседа с ножом в ответ на просьбу о тишине

Прокуратура Калининского района Северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего жителя города, подозреваемого в угрозе убийством. Об этом со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент, как выяснили дознаватели, произошёл 21 июня на лестничной площадке пятого этажа жилого дома по улице Карпинского. Обвиняемый задержал соседа в углу и, демонстрируя перед его лицом кухонный нож, высказывал угрозы убийством. Потерпевший уверен, что мужчина проявил агрессию из-за сделанного ему замечания о шумном образе жизни. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для дальнейшего рассмотрения.