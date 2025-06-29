В Петербурге злоумышленник ранил мужчину, услышав фразу «достал нож — режь»

В Санкт-Петербурге рядом с торговым центром «Галерея» на Лиговском проспекте произошёл инцидент, в результате которого мужчина получил ножевое ранение в грудь. Очевидцы сообщают, что конфликт разгорелся после фразы «достал нож — режь», произнесённой одним из участников. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Согласно информации, поступившей от свидетелей, инцидент произошёл около получаса назад. В результате конфликта один из мужчин нанёс удар ножом в грудь своему оппоненту. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, его состояние в настоящее время уточняется.