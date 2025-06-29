В Петербурге злоумышленник ранил мужчину, услышав фразу «достал нож — режь»
«Mash на Мойке»: Мужчина получил ножевое ранение из-за конфликта в Петербурге
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В Санкт-Петербурге рядом с торговым центром «Галерея» на Лиговском проспекте произошёл инцидент, в результате которого мужчина получил ножевое ранение в грудь. Очевидцы сообщают, что конфликт разгорелся после фразы «достал нож — режь», произнесённой одним из участников. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Согласно информации, поступившей от свидетелей, инцидент произошёл около получаса назад. В результате конфликта один из мужчин нанёс удар ножом в грудь своему оппоненту. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, его состояние в настоящее время уточняется.
Ранее в Петербурге на стройке обнаружили самодельное взрывное устройство, сделанное из пластиковой бутылки, гвоздей и батарейки «Крона». Бомбу заметил охранник объекта и сразу вызвал экстренные службы. Взрывное устройство успели обезвредить до того, как оно могло нанести вред.