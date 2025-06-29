СВУ найдено на стройке виадука в Петербурге

В Петербурге на стройке виадука через Дальневосточный проспект обнаружили самодельное взрывное устройство, сделанное из пластиковой бутылки, гвоздей и батарейки «Крона». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Бомбу заметил охранник объекта и сразу вызвал экстренные службы. Взрывное устройство успели обезвредить до того, как оно могло нанести вред. Полиция сейчас занимается розыском подозреваемого. Следствие продолжается.