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29 июня, 08:40

СВУ найдено на стройке виадука в Петербурге

«Mash на Мойке»: В Петербурге обнаружили СВУ на стройке виадука

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Петербурге на стройке виадука через Дальневосточный проспект обнаружили самодельное взрывное устройство, сделанное из пластиковой бутылки, гвоздей и батарейки «Крона». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Бомбу заметил охранник объекта и сразу вызвал экстренные службы. Взрывное устройство успели обезвредить до того, как оно могло нанести вред. Полиция сейчас занимается розыском подозреваемого. Следствие продолжается.

Собрали СВУ для взрыва. Двух диверсантов с бомбами поймали на оборонном заводе в Москве
Собрали СВУ для взрыва. Двух диверсантов с бомбами поймали на оборонном заводе в Москве

Ранее Приморский районный суд Северной столицы принял решение об аресте 24-летней москвички, которую подозревают в подготовке террористического акта. По данным следствия, девушка, придерживалась проукраинских взглядов и испытывала неприязнь к российской власти. Она получила задание от неустановленных лиц и должна была установить СВУ на автомобиль начальника отдела одной из компаний. Совершить преступление ей не удалось.

Мария Любицкая
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