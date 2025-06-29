СВУ найдено на стройке виадука в Петербурге
«Mash на Мойке»: В Петербурге обнаружили СВУ на стройке виадука
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В Петербурге на стройке виадука через Дальневосточный проспект обнаружили самодельное взрывное устройство, сделанное из пластиковой бутылки, гвоздей и батарейки «Крона». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Бомбу заметил охранник объекта и сразу вызвал экстренные службы. Взрывное устройство успели обезвредить до того, как оно могло нанести вред. Полиция сейчас занимается розыском подозреваемого. Следствие продолжается.
Ранее Приморский районный суд Северной столицы принял решение об аресте 24-летней москвички, которую подозревают в подготовке террористического акта. По данным следствия, девушка, придерживалась проукраинских взглядов и испытывала неприязнь к российской власти. Она получила задание от неустановленных лиц и должна была установить СВУ на автомобиль начальника отдела одной из компаний. Совершить преступление ей не удалось.