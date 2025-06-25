В Петербурге суд арестовал москвичку по подозрению в подготовке теракта

В Санкт-Петербурге Приморский районный суд принял решение об аресте 24-летней уроженки Москвы, которую подозревают в подготовке террористического акта. Об этом 24 июня сообщила объединённая пресс-служба судов города. По данным следствия, девушка, придерживающаяся проукраинских взглядов и испытывающая неприязнь к российской власти, получила задание от неустановленных лиц.

Согласно материалам дела, ей было поручено установить самодельное взрывное устройство (СВУ) на автомобиль начальника отдела одной из компаний. Реализовать задуманное девушке не удалось: подозреваемая была задержана сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при попытке покинуть место преступления.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Подозреваемая признала свою вину в полном объёме и не возражала против избрания меры пресечения в виде ареста.