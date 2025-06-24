В Кировской области арестовали подростка, зарезавшего 10-летнего мальчика

« Кирово-Чепецким районным судом Кировской области по ходатайству следствия 14-летнему подростку, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца », — говорится в сообщении.

Напомним, что в Кировской области подросток зарезал мальчика, нанеся ему 16 ножевых раненей. Инцидент произошёл 21 июня. Группа детей, включая погибшего, играла на улице. В один момент к ним подошёл 14-летний подросток и предложил ребёнку пойти с ним в лес, чтобы посмотреть на электровелосипед. Спустя время подросток вернулся один, напугал остальных детей, и они разбежались. Также следствию удалось выяснить, что задержанный состоит на учёте в детской комнате полиции за бродяжничество.