Задержание напавшего с ножом на врачей в иркутской больнице пациента попало на видео
МВД опубликовало видео с мужчиной, напавшим на персонал больницы в Иркутске
МВД опубликовало видеозапись инцидента, в котором мужчина совершил нападение с ножом и газовым баллончиком на сотрудников больницы в Ленинском округе Иркутска. Пациент признался, что планировал расправиться с врачом.
МВД показало задержание пациента, напавшего на врачей в больнице в Иркутске. Видео © Telegram / МВД38
«Хотел убить врача. <...> Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — объяснил мужчина.
По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, после нападения заместитель главного врача и секретарь медицинского учреждения были госпитализированы в тяжёлом состоянии. В отношении пациента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Напомним, что о нападении стало известно 3 июля. Пациент в Иркутске набросился с ножом и газовым баллончиком на персонал городской клинической больницы № 8. Мужчину уже задержали, он не стал скрывать, что планировал убить врача, так как «его лишили права на жизнь».
Обложка © Telegram / МВД38