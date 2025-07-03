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3 июля, 06:10

Задержание напавшего с ножом на врачей в иркутской больнице пациента попало на видео

МВД опубликовало видео с мужчиной, напавшим на персонал больницы в Иркутске

МВД опубликовало видеозапись инцидента, в котором мужчина совершил нападение с ножом и газовым баллончиком на сотрудников больницы в Ленинском округе Иркутска. Пациент признался, что планировал расправиться с врачом.

МВД показало задержание пациента, напавшего на врачей в больнице в Иркутске. Видео © Telegram / МВД38

«Хотел убить врача. <...> Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — объяснил мужчина.

По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, после нападения заместитель главного врача и секретарь медицинского учреждения были госпитализированы в тяжёлом состоянии. В отношении пациента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

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Напомним, что о нападении стало известно 3 июля. Пациент в Иркутске набросился с ножом и газовым баллончиком на персонал городской клинической больницы № 8. Мужчину уже задержали, он не стал скрывать, что планировал убить врача, так как «его лишили права на жизнь».

Обложка © Telegram / МВД38

Наталья Афонина
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