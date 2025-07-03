Пациент с ножом и газовым баллончиком напал на медработников больницы в Иркутске
В Иркутске пациент с ножом и газовым баллончиком напал на персонал городской клинической больницы № 8. Об этом сообщает прокуратура региона.
Злоумышленник задержан. Прокуратура Ленинского района Иркутска взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по статье о покушении на убийство двух и более лиц. При задержании мужчина заявил, что хотел убить врача, так как «его лишили права на жизнь».
Задержание мужчины, ранившего персонал медучреждения. Видео © Telegram / МВД38
По предварительным данным, пострадали заместитель главного врача и секретарь учреждения. Оба получили тяжёлые травмы и были экстренно госпитализированы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале уточнил, что медики сейчас борются за их жизни.
Ранее в Санкт-Петербурге, неподалёку от ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте, произошёл неприятный инцидент, в ходе которого один из мужчин получил ножевое ранение в область груди. Свидетели событий утверждают, что конфликт последовал после слов одного из участников: «достал нож — режь».
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