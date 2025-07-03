Пациент с ножом и газовым баллончиком напал на медработников больницы в Иркутске

В Иркутске пациент с ножом и газовым баллончиком напал на персонал городской клинической больницы № 8. Об этом сообщает прокуратура региона.

Злоумышленник задержан. Прокуратура Ленинского района Иркутска взяла на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по статье о покушении на убийство двух и более лиц. При задержании мужчина заявил, что хотел убить врача, так как «его лишили права на жизнь».

Задержание мужчины, ранившего персонал медучреждения. Видео © Telegram / МВД38

По предварительным данным, пострадали заместитель главного врача и секретарь учреждения. Оба получили тяжёлые травмы и были экстренно госпитализированы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале уточнил, что медики сейчас борются за их жизни.