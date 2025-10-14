«‎Вечно пьяные» зумеры прогуливают работу с похмелья – Британия идёт на радикальные меры

Правительство Великобритании рассматривает возможность увеличения налогов на алкогольную продукцию для улучшения общественного здоровья и сокращения прогулов на работе из-за похмелья. Об этом сообщает The Independent.

Особую озабоченность властей вызывает молодое поколение, поскольку 43% представителей «поколения Z» хотя бы раз обращались за больничным из-за последствий чрезмерного употребления спиртного. Согласно данным опроса, в целом треть работников в Британии брали отгул по причине похмелья в прошлом году. Для борьбы с этой тенденцией специалисты призвали власти применить так называемый налоговый молот.

В то же время отмечается, что подобные меры, вероятно, столкнутся с серьёзным сопротивлением. Ожидается, что рост фискальной нагрузки вызовет волну недовольства среди населения и ударит по сектору гостеприимства, который уже испытывает давление из-за высоких сборов. На данный момент в Соединённом Королевстве действуют одни из самых высоких алкогольных акцизов в Европе.

Ранее Life.ru сообщал, что в России до конца ноября запустят биометрию для покупок: возраст теперь можно будет подтвердить по лицу, без паспорта. Технология коснётся алкоголя, табака и энергетиков. Сначала сервис протестируют в одной сети магазинов на кассах самообслуживания, а затем распространят на других ритейлеров.