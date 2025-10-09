Самый «трезвый» губернатор Филимонов: 388 магазинов прекратили реализацию алкоголя

Региональная сеть алкомаркетов «Северный градус», которая до 15 октября завершит ребрендинг всех своих точек. Компания меняет название на «Каждая покупка в радость» и не только проводит замену вывесок, но и существенно корректирует ассортимент, который продаётся внутри магазинов. Алкогольная продукция в новых магазинах в общем ассортименте будет составлять не более 20% от всей группы товаров.