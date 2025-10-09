Самый «трезвый» губернатор Филимонов: 388 магазинов прекратили реализацию алкоголя
Фото © Telegram / Филимонов LIVE
Вологодская область продолжается масштабную зачистку специализированной алкорозницы. Как рассказал в эксклюзивном интервью Life.ru губернатор Георгий Филимонов, из 610 алкомаркетов, работавших в марте, 388 уже прекратили продажу спиртного или сменили название и ассортимент. В Вологде, областной столице, закрылись 94 точки из 118, в Череповце — 197 из 265; из 87 «наливаек» в двух крупнейших городах под контролем остаются 43.
По словам главы региона, акцент — именно на специализированные сети, «потому что они наносят наибольший вред здоровью граждан». Приостановка лицензий «Красного & Белого» названа частью системной политики: параллельно область предлагает предпринимателям переформатировать точки в магазины «у дома» с широким набором товаров.
Региональная сеть алкомаркетов «Северный градус», которая до 15 октября завершит ребрендинг всех своих точек. Компания меняет название на «Каждая покупка в радость» и не только проводит замену вывесок, но и существенно корректирует ассортимент, который продаётся внутри магазинов. Алкогольная продукция в новых магазинах в общем ассортименте будет составлять не более 20% от всей группы товаров.
