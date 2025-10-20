В Госдуме предложили модернизировать пенсионную систему для зумеров

Пенсионная система в России должна адаптироваться под экономику зумеров, чтобы молодые поколения могли рассчитывать на достойную старость. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов заявил в беседе с Life.ru, что важно давать молодым людям инструменты роста, а не новые ограничения.

Он подчеркнул, что пенсионная система должна позволять гражданам участвовать в программах долгосрочных сбережений, формировать накопления с поддержкой бюджета и получать доход от инвестиций.

«Каждый уплаченный взнос должен реально работать и приносить результат к моменту выхода на пенсию», – отметил Гаврилов.

Депутат добавил, что укрепление доходной части пенсии может включать пересмотр регрессивной шкалы страховых взносов, чтобы крупные работодатели платили больше, а малый бизнес – меньше. Также он предложил вовлечь самозанятых и индивидуальных предпринимателей через автоматическое начисление минимального взноса, что расширит базу плательщиков.

Гаврилов рассказал о важности точного учёта взносов: сегодня периоды трудовой деятельности некоторых работников не полностью отражаются на лицевых счетах, и технологическая интеграция с ФНС могла бы исправить это.

«Программа долгосрочных сбережений с бюджетной поддержкой и налоговыми льготами формирует привычку думать о будущем», – добавил он.

Депутат подчеркнул, что модернизация структуры инвестирования позволит вкладчикам выбирать уровень риска и потенциальную доходность накоплений. Главная задача, по мнению эксперта, – развивать систему постепенно: обязательное страхование самозанятых, консолидация фондов и улучшение регулирования.

«Если государство будет двигаться в этом направлении, молодое поколение встретит старость с уверенностью», – заключил Гаврилов.

Ранее Life.ru писал, что подготовку к пенсии лучше начинать заранее – за полгода или год. Ольга Епифанова из Союза женщин России объяснила, как проверить правильность данных о трудовой деятельности и пенсионных коэффициентах. Она отметила, что всю проверку можно провести дистанционно через личный кабинет, что упрощает контроль за накоплениями.