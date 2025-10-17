В Союзе женщин России объяснили, как и когда готовиться к пенсии

Готовиться к выходу на пенсию в России необходимо заранее — оптимально начать этот процесс за полгода или даже за год до наступления пенсионного возраста. Такую рекомендацию дала Ольга Епифанова, возглавляющая Социал-демократический союз женщин России.

«За это время стоит проверить корректность всех данных о периодах работы, имеющихся в Социальном фонде, убедиться, что выполнены требования по минимальному стажу и количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), если потребуется — собрать необходимые документы, подтверждающие трудовую деятельность. Это могут быть трудовая книжка, справки с предприятия, копии договоров, подтверждения службы в армии или учёбы», — рассказала она RT.

Епифанова уточнила, что всю проверку можно организовать дистанционно — через личный кабинет на сайте Социального фонда или на портале госуслуг. Для этого потребуется регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации. При отсутствии такой возможности ознакомиться с данными лицевого счёта помогут сотрудники любого территориального органа СФР или МФЦ.

Она добавила, что при обнаружении неточностей или пропусков их следует исправить до момента подачи заявления. Само заявление о назначении пенсии подаётся приблизительно за месяц до достижения требуемого возраста, однако все необходимые бумаги лучше подготовить заблаговременно.

Эксперт разъяснила, что оформить обращение допустимо любым удобным методом — онлайн через госуслуги, лично в СФР или через МФЦ. Для этого потребуются паспорт, СНИЛС, трудовая книжка и справки, подтверждающие заработок и стаж. После одобрения заявления пенсия назначается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором у гражданина возникло право на неё. Отслеживать статус рассмотрения можно в личном кабинете Социального фонда, что помогает избежать бюрократических задержек и обеспечивает своевременное получение выплат.

Ранее в Счётной палате опубликовали прогноз о размере средней страховой пенсии в России в 2028 году. С учётом рассчитанного Социальным фондом проекта бюджета, объём выплаты увеличится на 25%, таким образом она составит 30 000 рублей.