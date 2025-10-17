Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 08:52

В Союзе женщин России объяснили, как и когда готовиться к пенсии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Готовиться к выходу на пенсию в России необходимо заранее — оптимально начать этот процесс за полгода или даже за год до наступления пенсионного возраста. Такую рекомендацию дала Ольга Епифанова, возглавляющая Социал-демократический союз женщин России.

«За это время стоит проверить корректность всех данных о периодах работы, имеющихся в Социальном фонде, убедиться, что выполнены требования по минимальному стажу и количеству индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), если потребуется — собрать необходимые документы, подтверждающие трудовую деятельность. Это могут быть трудовая книжка, справки с предприятия, копии договоров, подтверждения службы в армии или учёбы», — рассказала она RT.

Епифанова уточнила, что всю проверку можно организовать дистанционно — через личный кабинет на сайте Социального фонда или на портале госуслуг. Для этого потребуется регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации. При отсутствии такой возможности ознакомиться с данными лицевого счёта помогут сотрудники любого территориального органа СФР или МФЦ.

Она добавила, что при обнаружении неточностей или пропусков их следует исправить до момента подачи заявления. Само заявление о назначении пенсии подаётся приблизительно за месяц до достижения требуемого возраста, однако все необходимые бумаги лучше подготовить заблаговременно.

Эксперт разъяснила, что оформить обращение допустимо любым удобным методом — онлайн через госуслуги, лично в СФР или через МФЦ. Для этого потребуются паспорт, СНИЛС, трудовая книжка и справки, подтверждающие заработок и стаж. После одобрения заявления пенсия назначается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором у гражданина возникло право на неё. Отслеживать статус рассмотрения можно в личном кабинете Социального фонда, что помогает избежать бюрократических задержек и обеспечивает своевременное получение выплат.

В России могу ввести доплату к пенсии за трудовой стаж
В России могу ввести доплату к пенсии за трудовой стаж

Ранее в Счётной палате опубликовали прогноз о размере средней страховой пенсии в России в 2028 году. С учётом рассчитанного Социальным фондом проекта бюджета, объём выплаты увеличится на 25%, таким образом она составит 30 000 рублей.

Вcё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar