В России могу ввести доплату к пенсии за трудовой стаж

В России может быть введён новый статус «Ветеран трудовой деятельности», который предусматривает дополнительную выплату к пенсии за продолжительный профессиональный стаж. Ожидается, что законодательная инициатива получит поддержку, а её реализация займёт от нескольких кварталов до года, сообщил «Газете.ru» помощник депутата Госдумы, экономист Илья Мосягин.

«Соответствующая инициатива является своевременной и социально справедливой. Её ключевая цель — не только оказание дополнительной финансовой поддержки, но и восстановление престижа длительного добросовестного труда, что служит важным сигналом для всего общества и особенно для молодёжи», — отметил Илья Мосягин.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует единый механизм поощрения за долгую трудовую биографию, что приводит к значительному неравенству пенсионеров из разных регионов.

Экономист уточнил, что инициатива уже обсуждалась на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который отнёсся к ней с пониманием. Среди ключевых преимуществ предложения — реальное увеличение доходов наиболее финансово уязвимой категории граждан и укрепление социальной справедливости. При этом Мосягин отметил, что основные риски связаны с фискальной нагрузкой на бюджет и необходимостью найти баланс между поддержкой одной группы пенсионеров и справедливостью по отношению к другим. Эти вопросы, по его мнению, должны стать предметом широкого публичного обсуждения и детальных расчётов.

Ранее сообщалось, что россияне, откладывавшие средства на пенсию для обеспечения достойного будущего, могут столкнуться с риском не получить накопленные деньги. В Государственной Думе говорят о недоработке в пенсионном законодательстве. Председатель Комитета ГД по вопросам собственности Сергей Гаврилов пояснил, что при накоплении свыше 412 тысяч рублей граждане могут лишиться возможности получить всю сумму сразу. Хотя формально эти средства принадлежат человеку, на практике полное распоряжение ими затруднено.