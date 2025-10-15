Серьёзный баг в законе: В Госдуме объяснили, почему копить пенсию бессмысленно

Россияне, копившие пенсию всю жизнь ради безбедной старости, рискуют никогда не увидеть своих денег. В Госдуме указали на серьёзный баг в пенсионном законодательстве. Председатель Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов в беседе с Life.ru заявил, что накопившие больше 412 тысяч рублей россияне фактически теряют право на получение всей суммы сразу.

Сейчас граждане не могут обналичить свою накопительную пенсию целиком. Система устроена так, что формально деньги принадлежат человеку, но фактически распоряжаться ими невозможно.

«После 55 лет многие россияне начинают интересоваться накопительной частью пенсии и хотят получить её сразу, одной суммой. Но нередко оказывается, что сделать это невозможно: в СФР объясняют, что при сумме накоплений свыше примерно 450 тысяч рублей единовременную выплату не назначают. Причина в том, что размер накопительной пенсии рассчитывается по установленной формуле: общую сумму делят на 270 месяцев – на срок, который в среднем отводится на выплаты. Если в результате получается сумма выше 10 процентов прожиточного минимума пенсионера по России, деньги выплачиваются не разово, а ежемесячно», – заявил эксперт.

Депутат пояснил, что в 2025 году прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 15 250 рублей, а значит, «пороговое значение» составляет 1 525 рублей. Всё, что выше – автоматически лишает права на единовременное получение.

«Если накопления больше 412 тысяч, расчётный ежемесячный размер окажется выше этого порога, и в выдаче всей суммы сразу будет отказано. Например, при накоплении в 450 тысяч рублей ежемесячная выплата составит около 1 666 рублей. Формально человек получает ту же сумму, но в растянутом во времени формате. Исключений закон не предусматривает, даже если деньги срочно нужны – это фактически недоработка системы», – заключил парламентарий.

Ранее Life.ru писал, что в России готовятся удвоить социальные пенсии. Законопроект уже разработали депутаты. Если инициатива пройдёт, выплаты для пенсионеров и инвалидов могут увеличиться в два раза.