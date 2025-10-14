Социальные пенсии россиян могут удвоить – закон уже готовы внести в Госдуму

В России планируют увеличить социальные пенсии в два раза. Такой законопроект уже разработала группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Предлагаемые изменения планируется внести в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Проект предусматривает удвоение социальных выплат, предназначенных для нетрудоспособных граждан. Миронов подчеркнул, что данная инициатива направлена на усиление социальной поддержки граждан, включая участников СВО.

В частности, пенсия для мужчин старше 70 лет и женщин старше 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного родителя, может вырасти с 5034 до 10 068 рублей. Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов выплаты предлагается увеличить с 12 082 до 24 164 рублей, для инвалидов I группы и детей, потерявших обоих родителей, – с 10 068 до 20 137 рублей, а для инвалидов III группы – с 4279 до 8558 рублей.

«Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО», — сказал депутат ТАСC.

Ранее сообщалось, что в ноябре Социальный фонд России проведёт плановый перерасчёт пенсий для отдельных категорий граждан, в том числе для лиц старше 80 лет и инвалидов I группы. Например, пенсионерам будет выплачиваться удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Эта выплата с начала 2025 года составляет 8 907,70 рублей, а после удвоения — 17 815,40 рубля.