Страховые пенсии россиян вырастут на 7,6% в январе 2026 года: что изменится

Пенсионные выплаты в России будут увеличены на 7,6 процента, начиная с января 2026 года. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В абсолютном выражении прибавка составит почти две тысячи рублей, в результате чего средняя пенсия превысит отметку в 27 тысяч рублей. Как отметила депутат в разговоре с «Лентой.ру», повышение затронет всех получателей пенсий, независимо от их трудоустройства.

Планируется, что индексация пройдет в два этапа: сначала в январе страховые пенсии вырастут для почти 38 миллионов граждан, а затем в апреле на 6,8 процента будут увеличены социальные пенсии.

Накануне в Госдуме сообщили, что на ноябрь 2025 года у Соцфонда РФ запланирован перерасчёт пенсий для ряда россиян. В частности, будет повышена прибавка для инвалидов первой группы и пенсионеров старше 80 лет.