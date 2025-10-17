Счётная палата: Средняя пенсия превысит 30 тысяч рублей к 2028 году

К 2028 году средняя страховая пенсия в России может вырасти примерно на четверть и достигнет 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Счётной палате, опираясь на проект бюджета Социального фонда России (СФР), пишет газета «Известия».

В ближайшие годы запланированы поэтапные повышения пенсий. В частности, в 2026 году выплаты планируется увеличить на 7,6%. В 2027 и 2028 годах предусмотрены две индексации: в феврале — на 4% и в апреле — на 3,4–3,8%.

В пресс-службе Минтруда объяснили, что темпы роста пенсий определяются прогнозом по заработной плате. Объём фонда оплаты труда напрямую влияет на поступление страховых взносов, из которых и выплачиваются пенсии. Ожидается, что средняя заработная плата в 2025 году превысит отметку в 100 тысяч рублей. В дальнейшем рост продолжится: до 108 тысяч в 2026 году, до 117 тысяч — в 2027-м и до 125 тысяч рублей — в 2028 году.

Несмотря на сопоставимые темпы роста пенсий и зарплат, разрыв между ними останется существенным. По оценкам Счётной палаты, соотношение средней страховой выплаты к заработку будет постепенно снижаться: с 24,2% в 2026 году до 23,5% в 2028-м.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что текущее соотношение средней пенсии и заработной платы в России не соответствует рекомендованному Международной организацией труда уровню, который составляет не менее 40%. По ее мнению, снижение этого показателя происходит из-за кадрового дефицита и опережающего роста заработков, особенно в последние три года.

Ранее сообщалось, что россияне, копившие пенсию всю жизнь ради безбедной старости, рискуют никогда не увидеть своих денег. В Государственной Думе указывают на существующий «баг» в пенсионном законодательстве. Сергей Гаврилов, председатель Комитета ГД по вопросам собственности, заявил, что граждане, накопившие более 412 тысяч рублей, могут потерять право на получение всей суммы единовременно. Система устроена таким образом, что формально деньги принадлежат гражданину, но фактически распоряжаться ими в полном объёме не представляется возможным.