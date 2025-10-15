Праздники с деньгами: В ноябре изменится график выплат детских пособий и пенсий

В ноябре 2025 года график выплат детских пособий и пенсий изменится из-за праздничных дней. Перенос связан с празднованием Дня народного единства, сообщили «Известия». Чтобы граждане успели подготовиться к праздникам, выплаты перечислят досрочно.

Так 1 ноября придут деньги тем, кто получает единое пособие, выплаты на первого ребёнка до трёх лет, пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, а также выплаты беременным и семьям военнослужащих. Обычно эти средства начисляют 3-го числа, но в этом месяце этот день выпадает на выходной.

5 ноября поступят ежемесячные выплаты из маткапитала, а 7 ноября работающие родители получат пособие по уходу за детьми до полутора лет. Переводы могут занимать до конца дня, предупреждают ведомства.

Что касается пенсий, их, как правило, выплачивают с 3 по 25 число. Однако из-за праздников часть пенсионеров получит деньги досрочно – в последний рабочий день перед праздником, чтобы избежать задержек.

Ранее Life.ru писал, что Госдума отклонила законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребёнка до 50 тысяч рублей. Депутаты объясняли инициативу желанием сократить разницу в уровне поддержки семей по регионам. Однако идея не прошла даже первое чтение.