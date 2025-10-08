Госдума отказалась повышать выплату при рождении ребёнка до 50 тысяч рублей

Госдума на пленарном заседании не поддержала в первом чтении инициативу о повышении единовременной выплаты при рождении ребёнка до 50 тысяч рублей. Инициативу, внесённую группой депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» 7 марта, отклонили, и вопрос в текущем виде дальше не продвинулся.

Авторы законопроекта объясняли свою инициативу желанием учесть финансовые различия между регионами, где уровень поддержки семей существенно варьируется. По их убеждению, увеличение разовой выплаты могло бы послужить дополнительным стимулом к рождению детей во многих субъектах РФ и сократить территориальные диспропорции в соцпомощи.

Ранее в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявили, что российские губернаторы соревнуются, у кого в регионе будет меньше выплата при рождении ребёнка. Во многом из-за этого общественники считают, что будущие родители должны получать всяческую помощь от государства уже на стадии планирования беременности, поскольку зачастую деньги приходят уже после того, как они влезли в долги.