В России предложили выдавать материнский капитал до рождения ребёнка

Общественный деятель и многодетная мать Екатерина Боратиони выступила с инициативой пересмотра существующей системы выплаты материнского капитала, предложив предоставлять средства на этапе планирования ребёнка. Соответствующее предложение она высказала в интервью изданию «Постньюс», поддержав идею министра труда Антона Котякова о реформе программы.

По словам Боратиони, текущая система выплат запаздывает — финансовые средства поступают семьям тогда, когда они уже вынуждены брать кредиты на ремонт или продавать имущество для первоначального взноса по ипотеке. Общественница уверена, что доступность помощи на стадии планирования беременности значительно повысила бы готовность семей к рождению детей.

Она также отметила, что после рождения второго ребёнка поддержка сокращается, хотя расходы возрастают, а многие родители лишены гарантий возможности обеспечить детям высшее образование. Боратиони констатировала, что хотя маткапитал помог стабилизировать демографическую ситуацию в 2007-2016 годах и избежать резкого падения рождаемости первенцев в 2020 году, текущая модель субсидий требует серьёзной актуализации.

Ранее сообщалось, что МОО «Отцы рядом» выступила с законодательной инициативой, направленной на закрепление равных прав отцов в семейных отношениях для устранения гендерной дискриминации и укрепления института семьи. Авторы инициативы указывают, что материнский капитал создаёт правовой дисбаланс, поскольку при расторжении брака право распоряжения средствами фактически остаётся только у матери, что связывают с дискриминационной судебной практикой определения места жительства детей в отношении отцов.