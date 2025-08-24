В России предложили уравнять в правах многодетных матерей и отцов

Инициатива по законодательному закреплению равных прав отцов в семейных отношениях направлена на устранение гендерной дискриминации и укрепление института семьи. Об этом рассказали в разработавшей документ МОО «Отцы рядом».

«Материнский капитал создает основания для дисбаланса в правовой составляющей социального обеспечения семьи, так как фактически право распоряжения средствами принадлежит только матери при расторжении брака ввиду того, что российская судебная практика определения места жительства детей и порядка их воспитания носит дискриминационный характер относительно отцов», — приводит слова авторов инициативы 360.ru.

Они подчёркивают, что существующее законодательство не обеспечивает равноправие родителей в вопросах государственной поддержки и защиты прав. Ключевым предложением стало упразднение понятия «материнский капитал» и введение вместо него «семейного капитала», что позволит обоим супругам равноправно распоряжаться средствами. Также организация предлагает закрепить в Семейном кодексе юридическое определение семьи, ввести звание «Отец-герой» для воспитывающих десятерых и более детей, и орден «За заслуги в воспитании подрастающего поколения» для отцов пятерых детей.

Особое внимание в проекте уделяется устранению судебной практики, дискриминирующей отцов при определении места жительства детей. Инициатива предусматривает признание многодетными отцов, имеющих более двух детей от разных женщин, наравне с матерями. По мнению авторов, эти меры помогут предотвратить манипуляции при разводах и укрепят статус отца как значимого члена общества.