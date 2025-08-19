Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 августа, 10:24

Юрист назвала «неприкосновенные» выплаты, с которых приставы не могут взыскивать долги

Юрист Георгиева: Приставы не могут списывать долги с материнского капитала

Обложка © Life.ru

Закон «Об исполнительном производстве» содержит перечень выплат, которые запрещено взыскивать для погашения долгов. В этот список входят пособия и выплаты на детей, включая выплаты по беременности и родам, а также материнский капитал. Также к ним относятся пенсии в связи с потерей кормильца и любые денежные средства, предназначенные для возмещения вреда здоровью или компенсации в результате чрезвычайных ситуаций, рассказала юрист Алла Георгиева.

Кроме того, по её словам, запрещается списывать долги из монетизированных льгот, таких как компенсации за проезд или приобретение лекарств. В этот же перечень входит возврат расходов на служебные командировки или на покупку путёвки в санаторно-курортные учреждения.

«В целом приставы должны учитывать назначение поступивших должнику средств, но иногда по ошибке все же удерживают деньги из «неприкосновенных» выплат», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».

Чтобы снизить риск ошибок, она рекомендовала заранее сообщать о получаемых социальных выплатах и счетах, на которые они поступают. Если же незаконное удержание всё-таки произошло, необходимо обращаться к приставу или писать жалобу старшему приставу или в ФССП, а также в прокуратуру. Однако наиболее эффективной инстанцией в подобных случаях считается суд.

Ранее россиян предупредили, что их долги начнут взыскивать без решения суда, но при одном условии. Речь идёт о суммах до 100 тысяч рублей. К слову, российские приставы составили портрет типичного должника по кредитам.

