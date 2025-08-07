Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

7 августа, 10:42

В Барнауле ветеран СВО из-за пристава был вынужден выживать на 12 тысяч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Ветеран спецоперации из Барнаула был вынужден жить на 12 тысяч рублей в месяц из-за ареста пенсии приставами. О ситуации сообщает издание «Домовой совет».

Боец, получивший инвалидность I группы, должен был жить на пенсию в 20 тысяч рублей, но почти половину суммы удерживали за долги по кредитам, взятым до мобилизации. После вмешательства общественников арест сняли, а пристава, наложившего взыскание, уволили. В ФССП пояснили, что это был новый сотрудник, который не разобрался в обстоятельствах дела, назначая списания, за что и понёс ответственность.

Активисты отметили, что по закону долги ветерану должны были простить. Сейчас удержания с его пенсии прекращены.

Ранее Life.ru рассказывал историю 42-летнего ветерана СВО Ильяса Атаева, который потерял зрение при выполнении боевых задач. Мужчина прошёл реабилитацию в Центре им. А.И. Мещерякова, а активисты Народного фронта подарили ему профессиональный массажный стол — теперь Ильяс сможет заниматься частной практикой в Подмосковье.

Юрий Лысенко
