В Барнауле ветеран СВО из-за пристава был вынужден выживать на 12 тысяч
Ветеран спецоперации из Барнаула был вынужден жить на 12 тысяч рублей в месяц из-за ареста пенсии приставами. О ситуации сообщает издание «Домовой совет».
Боец, получивший инвалидность I группы, должен был жить на пенсию в 20 тысяч рублей, но почти половину суммы удерживали за долги по кредитам, взятым до мобилизации. После вмешательства общественников арест сняли, а пристава, наложившего взыскание, уволили. В ФССП пояснили, что это был новый сотрудник, который не разобрался в обстоятельствах дела, назначая списания, за что и понёс ответственность.
Активисты отметили, что по закону долги ветерану должны были простить. Сейчас удержания с его пенсии прекращены.
