В Барнауле ветеран СВО из-за пристава был вынужден выживать на 12 тысяч

Боец, получивший инвалидность I группы, должен был жить на пенсию в 20 тысяч рублей, но почти половину суммы удерживали за долги по кредитам, взятым до мобилизации. После вмешательства общественников арест сняли, а пристава, наложившего взыскание, уволили. В ФССП пояснили, что это был новый сотрудник, который не разобрался в обстоятельствах дела, назначая списания, за что и понёс ответственность.