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Регион
5 августа, 12:28

Пережил 30 операций: Боец Граф заново научился ходить после тяжёлого ранения в зоне СВО

В петербургском Госпитале для ветеранов войн спасли жизнь участнику СВО Графу

Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

В петербургском Госпитале для ветеранов войн спасли тяжелораненого бойца СВО с позывным Граф. После нескольких месяцев реанимации и сложнейшей реабилитации боец, ранее находившийся в паллиативном состоянии, смог встать на ноги — теперь он строит планы на будущее.

В петербургском госпитале для ветеранов поставили на ноги тяжелораненого ветерана СВО. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

«Налёт продолжался, по линии ждало приключение, третий дрон. Ребята меня спрятали, свою броню накинули, шапки, чтоб я лежал в разбитой машине, сами убежали в кусты, но он надо мной взорвался», — рассказал Граф телеканалу «Санкт-Петербург» о ранении, полученном при возвращении с боевого задания.

После попадания под атаку беспилотников в ноябре 2024 года боец с многочисленными ранениями головы, груди и живота был доставлен в госпиталь в крайне тяжёлом состоянии. Три месяца реанимации, 30 операций и упорная реабилитация позволили ему заново научиться сидеть и ходить. Особую роль в выздоровлении сыграла супруга бойца Марина Гущева, которая неотлучно находилась рядом все два года лечения. В госпитале пара обвенчалась в местной часовне.

«Мы приедем домой только вместе», — говорит Марина, чья поддержка, по словам врачей, стала важнейшим фактором выздоровления. Вскоре супруги планируют вернуться в Омскую область, где их ждут дети и внуки.

Госпиталь продолжает оказывать помощь тяжелораненым участникам СВО со всей России, подтверждая статус ведущего медицинского учреждения для ветеранов.

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Юрий Лысенко
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