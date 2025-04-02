Россиянин прятался от приставов в туалете, но выдал себя громким звуком
ФССП: В Башкирии должник по алиментам прятался от приставов в туалете
В Башкирии приставы обнаружили злостного неплательщика алиментов, скрывавшегося в туалете. Обложка © VK / ГУФССП России по Республике Башкортостан
В Башкирии местный житель пытался скрыться от приставов, закрывшись в туалете. План не удался, мужчина выдал себя неожиданным звуком. Об этом случае из практики рассказали в пресс-службе республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.
В Давлекановском районе Башкортостана мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за неуплату алиментов, снова оказался в должниках после отработки 80 часов обязательных работ. Сначала он скрывался в доме своих родственников в деревне. Когда его нашли, он объяснил своё отсутствие тем, что уехал на заработки вахтовым методом, чтобы погасить задолженность по алиментам.
При повторном визите судебных приставов по адресу проживания должника, им сообщили, что он на работе, в командировке. Дверь открыли двое мужчин, находившихся в нетрезвом виде. Во время осмотра приставы обратили внимание на три стакана на столе. Внезапный громкий чих выдал местонахождение должника. Он пытался спрятаться в туалете, скрытом за шторой. В отношении должника возбуждено уголовное дело.
А ранее Life.ru сообщал, что на Урале приставы нашли женщину, которая сменила имя из-за долга по алиментам. Она должна была выплатить два миллиона рублей. Её ребёнок сейчас находится под опекой. В отношении женщины завели административное дело.