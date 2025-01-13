Екатеринбурженка поменяла личность, не желая платить алименты сыну
На Урале приставы нашли женщину, сменившую имя из-за долга по алиментам в 2 млн
В Екатеринбурге судебные приставы разыскали дамочку, которая задолжала по алиментам более двух миллионов рублей и даже сменила имя, чтобы их не выплачивать. Об инциденте сообщает пресс-служба ФССП.
Допрос матери-должницы по алиментам. Видео © Telegram / ГУФССП России по Свердловской области
«Местонахождение матери долгое время не удавалось установить ввиду её частой смены места жительства и фамилии. 44-летняя гражданка несколько раз сочеталась браком и каждый раз меняла фамилию. А с новым мужем решила сменить и имя. Так, Валентина стала Валерией», — говорится в сообщении.
Сообщается, что её ребёнок находится под опекой. Приставы обнаружили новое место проживания горе-матери и завели административное дело. Суд назначил ей 40 часов обязательных работ. Женщина пообещала найти официальную работу и начать гасить долг. Она даже изъявила желание восстановить родительские права, но вскоре эта идея угасла.
А в ноябре 2024 года актёр Кирилл Емельянов, известный по сериалу «Кадетство», был объявлен в розыск за неуплату алиментов. Об этом рассказала его бывшая супруга Екатерина Директоренко, которая после развода воспитывает двоих детей: 13-летнего Стёпу и 11-летнего Васю.
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