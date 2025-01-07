Россиянам объяснили, как бороться с неплательщиками алиментов

Для борьбы с неплательщиками алиментов поможет установление лимитов по минимальному ежемесячному платежу. Сумму следует определить в зависимости от региона. Об этом рассказал управляющий партнёр юридического бюро Дмитрий Кваша, напомнив, что в настоящее время закон устанавливает платёж либо в процентном соотношении к легальному заработку, либо в твёрдой фиксированной сумме.

«Понятное дело, что вот такие хитрецы говорят: «У меня есть официальная заработная плата 20 тысяч рублей, с неё я готов платить». Здесь необходимо обложиться некой документальной базой, подтверждающей, что эта заработная плата фиктивна», — уточнил юрист в беседе с 360.ru.

Кваша дополнил, что в законодательство РФ следует внести изменения в виде лимита, меньше которого алиментщик не сможет платить. По его словам, для каждого региона должен быть свой показатель. Если человек зарабатывает больше установленного лимита, соответственно и платит больше, отметил специалист.

«Если меньше и он как-то уклоняется, соответственно — 20 тысяч, ни копейкой меньше. Либо ищи дополнительную работу, чтобы не халтурить и не уклоняться, чтобы твой ребёнок нормально существовал», — подытожил юрист.