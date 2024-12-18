Новгородский губернатор потребовал для алиментщиков наказания без «предела жёсткости»

Губернатор Новгородской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрей Никитин считает наказание за уклонение от выплаты алиментов слишком мягким. Об этом он заявил в беседе с РБК.

«Я за максимальное ужесточение санкций за неуплату алиментов. В этом вопросе предела жёсткости быть не может никакого», — отметил глава области и добавил, что процесс получения алиментов следует автоматизировать, чтобы он не был унизительным для одного из родителей.