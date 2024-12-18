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18 декабря, 07:23

Новгородский губернатор потребовал для алиментщиков наказания без «предела жёсткости»

Глава Новгородской области Никитин призвал сурово наказывать алиментщиков

Губернатор Новгородской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрей Никитин считает наказание за уклонение от выплаты алиментов слишком мягким. Об этом он заявил в беседе с РБК.

«Я за максимальное ужесточение санкций за неуплату алиментов. В этом вопросе предела жёсткости быть не может никакого», — отметил глава области и добавил, что процесс получения алиментов следует автоматизировать, чтобы он не был унизительным для одного из родителей.

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Иногда случается, что мать в силу своей гордости и самостоятельности сама отказывается от таких выплат. Ранее адвокат Данильченко заявила, что отказ женщины от алиментов фактически нарушает права несовершеннолетнего.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Владимир Озеров
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