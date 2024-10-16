Гордость и злость не работают: Адвокат назвала малоизвестные последствия отказа от алиментов Адвокат Данильченко: Отказ матери от алиментов нарушает права ребёнка 16 октября, 05:00 Отказ матери от алиментов при разводе нарушает права ребёнка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Каждый ребёнок согласно статье 60 Семейного кодекса России законодательно имеет право на получение содержания от родителей. Именно поэтому решение матери из гордости или злости на бывшего супруга показать себя независимой и отказаться от алиментов фактически нарушает права несовершеннолетнего, поделилась с Life.ru адвокат Виктория Данильченко.

Юрист подчеркнула, что этот опрометчивый шаг содержит груду малоприятных подводных камней. Прежде всего, женщине придётся самой содержать и себя, и своё чадо, хотя часть средств ребёнку должно поступать от второго родителя. А если в дальнейшем мать передумает и решит потревожить папу, получить деньги за утерянный период уже не получится, так как алименты присуждаются с момента обращения в суд.

Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трёхлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты. А если же женщина не предпринимала попыток получить алименты, то за прошедший период получить из не удастся. Виктория Данильченко Адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко»

Отказ от алиментов может сказаться на ребёнке, даже когда он достигнет взрослого возраста. По закону совершеннолетние должны содержать своих нетрудоспособных или нуждающихся в помощи родителей. Но если суд установит, что один из них уклонился от воспитания, эта обязанность частично снимается.

«То же касается и наследственных вопросов. По закону родитель, переживший ребёнка, может наследовать его имущество вместе с остальными членами семьи. Но суд отстраняет наследника от наследования при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя», — подытожила Данильченко.

Участниками судебных тяжб вокруг алиментов нередко становятся и звёзды шоу-бизнеса. Так, недавно блогер Айза выбила у бывшего супруга в лице рэпера Гуфа обязательство ежемесячно перечислять ей шестизначную сумму. Деньги пойдут на содержание их общего 14-летнего сына Сэма.