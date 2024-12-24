Россиян из чёрного списка неплательщиков алиментов ждёт наказание
Министр Чуйченко предложил ввести ограничения для алиментщиков из чёрного списка
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Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу «Россия 24» высказал предложение о введении ограничений для злостных неплательщиков алиментов, которые занесены в специальный реестр.
«Реестр алиментщиков уже фактически функционирует. Однако я считаю, что на этом останавливаться не следует. В настоящее время этот реестр выполняет роль своеобразной «доски позора», позволяя любому желающему узнать, является ли человек, которого он собирается нанять, злостным неплательщиком алиментов. Но необходимо двигаться дальше», — отметил он.
В мае президент Владимир Путин подписал закон, который предполагает создание открытого реестра должников по алиментам. Для получения актуальной информации о трудоустройстве таких должников Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России будет взаимодействовать с Фондом пенсионного и социального страхования через единую электронную систему. В реестр будут включены данные о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов.
Ранее в Самаре «отец-кукушка» нашёл очень хитрый способ не платить алименты, но его разоблачили. А в Пермском крае приставы нашли алиментщика даже в пруду.