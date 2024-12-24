Россиян из чёрного списка неплательщиков алиментов ждёт наказание

Министр юстиции Константин Чуйченко в интервью телеканалу «Россия 24» высказал предложение о введении ограничений для злостных неплательщиков алиментов, которые занесены в специальный реестр.

«Реестр алиментщиков уже фактически функционирует. Однако я считаю, что на этом останавливаться не следует. В настоящее время этот реестр выполняет роль своеобразной «доски позора», позволяя любому желающему узнать, является ли человек, которого он собирается нанять, злостным неплательщиком алиментов. Но необходимо двигаться дальше», — отметил он.