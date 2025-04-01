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Регион
1 апреля, 17:04

До 45 лет и без загранника: Российские приставы составили портрет типичного должника по кредитам

В ФССП составили портрет типичного должника по кредитам

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России составила портрет типичного должника по кредитам. Характеристиками с журналистами поделился главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

Типичный портрет заёмщика, испытывающего трудности с выплатой кредитов, выглядит так: это мужчина в расцвете сил (30-45 лет), женатый, с одним ребёнком. У него, как правило, есть автомобиль стоимостью не менее 300 тысяч рублей, а иногда и собственная квартира. Важно отметить, что у него нет загранпаспорта, что делает бесполезным применение к нему меры ограничения выезда за границу.

«Проживает в основном в столицах региона либо в крупных городских агломерациях. Средний размер кредиторской задолженности составляет порядка 121,3 тысячи рублей, при этом официальный источник дохода отсутствует», — приводит ТАСС слова главы ФССП.

Типичный портрет человека, не оплатившего штрафы ГИБДД, схож с портретом должника по кредитам. Чаще всего это мужчина в возрасте от 25 до 55 лет, который, как правило, официально трудоустроен и владеет автомобилем. Сумма задолженности, в среднем, составляет около 800 рублей.

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Ранее Life.ru делился типичным портретом преступника в Москве. В столице чаще всего нарушали закон в 2024 году приезжие мужчины без высшего образования, возрастом от 30 до 49 лет и не имевшие постоянного дохода. При этом 70,1% злоумышленников получили лишь среднее образование, окончив только школу или техникум. Многие из них в момент правонарушения были пьяны, а 35,4% уже имели судимость.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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