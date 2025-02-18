Почему могут не выпустить за границу? Топ самых неожиданных причин от юриста

Долгожданная поездка за границу может сорваться в последний момент из-за различных факторов, в числе которых неоплаченные долги и различные обязательства, попадающие под ограничения в соответствии с законодательством РФ. Главные причины, из-за которых российских туристов могут развернуть на паспортном контроле, для Life.ru перечислила арбитражный управляющий Анна Хрусталёва.

Наложение ограничений в связи с долговыми обязательствами регулируется статьёй №67 ФЗ-229. Если задолженность взыскивается через суд, нарушитель отказывается от её уплаты или игнорирует требования приставов с исполнительным листом, ему гарантированно запретят покидать пределы РФ до момента исполнения судебного решения. Данные о должниках вносятся в специальный реестр, доступ к которому, в частности, имеют сотрудники Пограничной службы РФ Анна Хрусталёва Арбитражный управляющий

По словам эксперта, общие правила для запрета на выезд требуют, чтоб долговые обязательства превысили 30 тысяч рублей. Это касается, например, неуплаты кредитов, штрафов или коммунальных услуг, а также заложенности по налогам. Кроме того, покинуть страну не смогут участники активных дел по банкротству. Причём для установления ограничения достаточно не вносить оплату в течение одного месяца.

Впрочем, добавила юрист, есть и исключения, при которых долги в пределах 10 тысяч рублей тоже могут стать поводом для отмены поездки. К ним относятся: неисполнение алиментных обязательств, неуплата по требованиям о возмещении вреда здоровью, требования о выплатах в связи с гибелью кормильца и обязательства по уплате сумм за причинение морального вреда в результате преступного деяния и компенсация имущественного ущерба.

Важно учитывать, что материальные долги — не единственная причина ограничений. Неисполнение решений неимущественного характера тоже может помешать поездке. В планы вмешаются, например, передача ребёнку второму родителю по решению суда, выселение должника, восстановление на работе незаконно уволенного сотрудника и т.п.

Наконец, покинуть страну не могут лица с доступом к гостайне, военнослужащие, служащие альтернативной гражданской службы, осуждённые и участники уголовных процессов с статусе подозреваемых и обвиняемых, а также несовершеннолетние дети, которые имеют письменный запрет хотя бы от одного из представителей.

«Чтобы не столкнуться с неожиданностями при планировании поездки за границу, следует заблаговременно проверить, имеется ли ограничение. Сделать это можно в личном кабинете на Госуслугах, на сайте ФНС и на портале ФССП», — резюмировала Хрусталёва.