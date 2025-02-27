Приезжий безработный от 30 до 49 лет: Составлен типичный портрет преступника в Москве
Прокуратура: В Москве безработные приезжие чаще всего нарушали закон в 2024 году
В Москве чаще всего нарушали закон в прошлом году приезжие мужчины без высшего образования, возрастом от 30 до 49 лет и не имевшие постоянного дохода. Типичный портрет нарушителя составила прокуратура столицы на основе статистических данных.
«В 2024 году выявлено 31726 лиц, совершивших преступления на территории г. Москвы. Из них более половины (56,5 %) не жители столицы (17912). Преступления совершаются преимущественно лицами в возрасте от 30 до 49 лет – 17196 (54,2 %). Стоит отметить, что мужчины чаще, чем женщины совершают преступления (83 %)», — уточнили в ведомстве.
Основная масса преступлений совершена безработными (60,4 %). При этом 70,1% злоумышленников получили лишь среднее образование, окончив только школу или техникум. Многие из злоумышленников в момент правонарушения были пьяны, а 35,4% уже имели судимость.
Ранее Главное управление польской полиции опубликовало данные, согласно которым в 2024 году граждане Украины стали лидерами по количеству преступлений в Польше, совершённых иностранцами. По данным ведомства, украинцы нарушили закон 9 753 раза. В основном, жителей Незалежной задерживали за езду в нетрезвом виде — 2 943 случая.