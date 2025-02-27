Приезжий безработный от 30 до 49 лет: Составлен типичный портрет преступника в Москве

В Москве чаще всего нарушали закон в прошлом году приезжие мужчины без высшего образования, возрастом от 30 до 49 лет и не имевшие постоянного дохода. Типичный портрет нарушителя составила прокуратура столицы на основе статистических данных.

«В 2024 году выявлено 31726 лиц, совершивших преступления на территории г. Москвы. Из них более половины (56,5 %) не жители столицы (17912). Преступления совершаются преимущественно лицами в возрасте от 30 до 49 лет – 17196 (54,2 %). Стоит отметить, что мужчины чаще, чем женщины совершают преступления (83 %)», — уточнили в ведомстве.

Основная масса преступлений совершена безработными (60,4 %). При этом 70,1% злоумышленников получили лишь среднее образование, окончив только школу или техникум. Многие из злоумышленников в момент правонарушения были пьяны, а 35,4% уже имели судимость.