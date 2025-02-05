Детки в клетке: за что в России можно угодить в тюрьму по малолетству Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил снизить с 16 до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. За какие преступления подростков в России могут посадить? 5 февраля, 14:01 В России предусмотрены составы преступлений, ответственность за которые наступает с 14 лет. Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Поводом для инициативы главы СКР Александра Бастрыкина стала сложная ситуация с подростковым криминалом. В 2024 году у следователей было в работе свыше 17 тыс. уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. В суд направлено почти 8 тыс. уголовных дел против 9 тыс. подростков. Большинство из них связаны с наркотиками: подростки работают закладчиками или продавцами. Возраст позволяет уходить от ответственности. Именно поэтому глава СКР предложил снизить до 14 лет возраст ответственности по «наркотическим» статьям УК.

«Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности», — сказал Бастрыкин.

Глава СКР Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Александр Казаков

В большинстве случаев подростки, совершившие преступления, редко сталкиваются с реальным наказанием в виде колонии. Обычно сажают только за серьёзные преступления с отягчающими обстоятельствами, однако, в отличие от взрослых, даже в этом случае меры наказания значительно мягче. С какого возраста наступает уголовная ответственность в России и за какие правонарушения? Читайте в материале Life.

С какого возраста и за какие преступления наступает уголовная ответственность

До 14 лет дети не несут уголовной ответственности, и за них отвечают родители или законные представители. Даже если они совершили убийство. В практике столичных следователей были случаи, когда 11–13-летние дети признавались даже в двойных убийствах, но их были вынуждены отпускать домой. С 14 лет подростки несут уголовную ответственность уже за целый список преступлений. Итак:

убийство (статья 105 УК РФ)

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ)

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ)

похищение человека (статья 126 УК РФ)

изнасилование (статья 131 УК РФ)

насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ)

кража (статья 158)

грабёж (статья 161 УК РФ)

разбой (статья 162 УК РФ)

вымогательство (статья 163)

угон автомобиля (статья 166 УК РФ)

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167)

террористический акт (статья 205)

захват заложника (статья 206)

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК РФ)

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213 УК РФ)

вандализм (статья 214 УК РФ)

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226 УК РФ)

хищение либо вымогательство наркотиков и психотропных веществ (статья 229 УК РФ)

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267 УК РФ)

Полная уголовная ответственность согласно российскому законодательству наступает с 16 лет. То есть подросток может оказаться на скамье подсудимых за любое преступление. Несовершеннолетних за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за повторные преступления небольшой степени тяжести отправляют в воспитательную колонию. Это исправительные учреждения в России, в которых отбывают наказание несовершеннолетние 14–18 лет, приговорённые судом к лишению свободы.

Различия в наказаниях несовершеннолетних и взрослых

Разумеется, к преступникам-подросткам применяются несколько более мягкие меры наказания. Итак, как могут наказать малолетнего преступника:

штраф

лишение права заниматься определённой деятельностью

обязательные работы

исправительные работы

ограничение свободы

лишение свободы

Например, согласно статье 88 УК РФ подростков в возрасте 14–16 лет могут отправить в воспитательную колонию на срок не более чем на 6 лет, а молодых людей 16–18 лет — не свыше 10 лет, независимо от тяжести и количества совершённых преступлений. Минимальный же срок по статье составляет половину от положенного взрослому. К тому же подростков не наказывают лишением свободы за впервые совершённые преступления до средней степени тяжести.

Пожизненное лишение свободы несовершеннолетним не назначается.

В каких условиях отбывают наказание подростки

В России 13 воспитательных колоний для несовершеннолетних. В них есть несколько условий содержания: обычные, облегчённые, льготные и строгие. Самый мягкий режим — льготный. По распоряжению начальника колонии подросток может жить в общежитии за пределами колонии без охраны, но под надзором администрации колонии. В этом случае можно пользоваться деньгами и носить гражданскую одежду. В строгих условиях отбывают наказание подростки, совершившие умышленные преступления, в том числе уже в колонии, рецидивисты, а также злостные нарушители порядка. Они живут в изолированных помещениях, запираемых в свободное от учёбы или работы время. Облегчённый режим — для тех, кто исправляется, прилежно учится. Они могут иметь 12 краткосрочных свиданий и 4 длительных свидания в течение года.

Авторы Андрей Ананьев