Юрист перечислила случаи, при которых отец может лишиться статуса многодетного

В России статус многодетной семьи предоставляет определённые льготы и привилегии. Обычно их получает семья, в которой воспитывается трое или более наследников. Однако бывают ситуации, когда отец, несмотря на наличие трёх или более детей, не может оформить этот статус либо может лишиться его, рассказал юрист Нина Бехтина.

По её словам, статус многодетной семьи присваивается на основании регистрации детей по месту жительства. Если они прописаны и проживают совместно с матерью, именно она получает удостоверение о статусе. Даже если ребёнок фактически живёт с отцом, но официально зарегистрирован у матери, при подаче документов органы соцзащиты откажут в предоставлении льгот.

Право на статус сохраняется до тех пор, пока дети являются несовершеннолетними или обучаются по очной форме после достижения 18 лет. Если ребёнок перешёл на заочную форму обучения или закончил вуз, он исключается из подсчёта. Кроме того, несовершеннолетний может быть признан полностью дееспособным до достижения 18 лет в случае трудоустройства по трудовому договору или вступления в брак.

Эмансипированный наследник не учитывается при определении статуса многодетного отца. Также важно учитывать, что при усыновлении прекращаются личные и имущественные права и обязанности ребёнка по отношению к биологическим родителям. Поэтому если ребёнок усыновлён другим лицом, он не будет учитываться при оформлении статуса многодетного отца или матери.