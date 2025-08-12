Многодетным семьям выделят дополнительные 540 млн рублей на погашение ипотеки
Правительство России выделит дополнительные 540 млн рублей дальневосточным регионам для поддержки многодетных семей с ипотекой. Данное заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
Он напомнил о действующей программе поддержки семей с тремя и более детьми, предусматривающей выплаты 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита, а для восьми дальневосточных регионов — до 1 млн рублей. Мишустин сообщил, что за время действия программы, помощь уже получили более 2 тысяч семей, а общий объём федерального финансирования превысил 800 млн рублей.
Премьер отметил высокую эффективность программы и заявил о необходимости выделения дополнительных средств для ряда регионов Дальнего Востока: Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области. Как пояснил Мишустин, эти инвестиции позволят оказать поддержку ещё порядка 1200 многодетным семьям, способствуя решению их жилищных проблем.
Вместе с тем Михаил Мишустин объявил о сокращении сроков рассмотрения обращений на получение материнского капитала государственными ведомствами. Теперь этот процесс займёт не более пяти рабочих дней вместо прежних 10. Премьер добавил, что обработка заявок и сопутствующих документов теперь займет всего 12 дней вместо прежних 20.