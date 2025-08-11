Кабмин вдвое ускорил процесс рассмотрения заявлений россиян на маткапитал

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о сокращении сроков рассмотрения обращений на получение материнского капитала государственными ведомствами. Теперь этот процесс займёт не более пяти рабочих дней вместо прежних 10. Информация об этом была представлена на рабочем совещании с заместителями председателя правительства.

Мишустин объявил о сокращении сроков рассмотрения обращений на получение маткапитала. Видео © Telegram / Правительство России

«Чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще, здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании с 10 до 5 рабочих дней», — сказал глава кабмина.

Премьер добавил, что обработка заявок и сопутствующих документов теперь займет всего 12 дней вместо прежних 20.