Кабмин вдвое ускорил процесс рассмотрения заявлений россиян на маткапитал
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о сокращении сроков рассмотрения обращений на получение материнского капитала государственными ведомствами. Теперь этот процесс займёт не более пяти рабочих дней вместо прежних 10. Информация об этом была представлена на рабочем совещании с заместителями председателя правительства.
«Чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще, здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании с 10 до 5 рабочих дней», — сказал глава кабмина.
Премьер добавил, что обработка заявок и сопутствующих документов теперь займет всего 12 дней вместо прежних 20.
Ранее сообщалось, что в России семьи с одним ребёнком в 23 раза чаще стали тратить маткапитал. За три месяца такие семьи подали 95 тысяч заявлений на распоряжение маткапиталом, что в 23 раза превышает показатели прошлого периода. Общее число заявлений достигло 483 тысяч