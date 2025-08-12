Встреча Путина и Трампа
12 августа, 11:49

Экономист подсчитал, сколько денег нужно семье с малышом для комфортной жизни

Экономист Сафронов: Семье с одним ребёнком нужен доход в 500 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Зачастую семьям с детьми требуется много времени, чтобы решить вопросы, связанные с семейным бюджетом. Экономист Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая сумма необходима семье с одним ребёнком, чтобы не испытывать стресс из-за жилья, отдыха и образования.

По его словам, чтобы обеспечить семье достойный уровень жизни, ежемесячный доход должен составлять около 500 тысяч рублей. Такая сумма позволит не только комфортно оплачивать ипотеку — с нагрузкой примерно в 40% от общего заработка — но и без проблем приобретать автомобиль, откладывая на него деньги без необходимости брать кредиты.

«И в ипотеку смогут взять квартиру, но нагрузка у них будет процентов 40 на общий доход. Только при таких доходах, в том контексте, о котором мы говорим, люди могут чувствовать себя более или менее комфортно», — сказал эксперт.

В России предложили ввести базовый доход

Когда ребёнок станет старше, на него придётся тратить в разы больше денег. Ранее Life.ru рассказывал, сколько стоит собрать своё дитя в школу в 2025 году. К примеру, базовый комплект обойдётся в 20–30 тысяч рублей, а в некоторых случаях эта сумма увеличивается до 40–50 тысяч. К примеру, если ваш ребёнок готовится пойти в первый класс.

