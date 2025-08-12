Экономист подсчитал, сколько денег нужно семье с малышом для комфортной жизни

Зачастую семьям с детьми требуется много времени, чтобы решить вопросы, связанные с семейным бюджетом. Экономист Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая сумма необходима семье с одним ребёнком, чтобы не испытывать стресс из-за жилья, отдыха и образования.

По его словам, чтобы обеспечить семье достойный уровень жизни, ежемесячный доход должен составлять около 500 тысяч рублей. Такая сумма позволит не только комфортно оплачивать ипотеку — с нагрузкой примерно в 40% от общего заработка — но и без проблем приобретать автомобиль, откладывая на него деньги без необходимости брать кредиты.

«И в ипотеку смогут взять квартиру, но нагрузка у них будет процентов 40 на общий доход. Только при таких доходах, в том контексте, о котором мы говорим, люди могут чувствовать себя более или менее комфортно», — сказал эксперт.