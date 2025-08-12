В России предложили ввести базовый доход

Для граждан России предложили ввести систему универсального базового дохода. С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

«Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий. Есть ли такие возможности? Есть ли для этого ресурсы? Конечно, есть», — сказал парламентарий в ходе пресс-конференции, посвящённой вопросам оплаты труда и пенсионного обеспечения.

Депутат объяснил, что базовый доход представляет собой регулярные денежные выплаты, которые государство предоставляет всем гражданам без условий и проверки нуждаемости. Эта концепция предполагает, что каждый житель страны получает фиксированную сумму независимо от своего социального статуса и занятости.

Для внедрения системы депутат предлагает кардинально пересмотреть кредитно-денежную политику государства. Бабаков подчеркнул, что достижение технологического суверенитета невозможно при сохранении нынешнего уровня оплаты труда. В качестве приоритетов новой экономической политики он назвал повышение качества жизни, решение демографических проблем, создание комфортной среды и развитие инфраструктуры.