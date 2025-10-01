Повышение маткапитала в 2026 году: для кого сумма вырастет почти до миллиона и как её получить Оглавление Что такое материнский капитал и кому он положен Размер маткапитала в 2025 году Переиндексация маткапитала с 1 февраля 2026 года Первый маткапитал Второй маткапитал Как получить материнский капитал Как потратить материнский капитал в 2026 году В следующем году россиян ждёт индексация государственных мер поддержки, в том числе материнского капитала. Некоторым родителям будет положен почти миллион рублей. Как получить эти деньги, кому они положены и на что можно потратить, читайте в материале Life.ru. 30 сентября, 21:49 Материнский капитал в 2026 году — сколько составит. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture, Irina Borsuchenko, © Freepik

Что такое материнский капитал и кому он положен

Материнский капитал — это одна из мер государственной поддержки, введённая в 2007 году для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Тогда деньги давали за рождение или усыновление второго, третьего и последующих малышей. В 2020 году материнский капитал семьи начали получать и за первенца.

Ежегодно сумма выплаты индексировалась, то есть росла вместе с ценами в магазинах. И если всё начиналось с 250 тысяч, то в следующем году сумма дойдёт почти до миллиона рублей.

Но нужно понимать, что маткапитал в России — это не сумма, «капающая» на счёт или выданная наличными в банке. Это сертификат. Потратить деньги с него можно только на определённые цели: образование детей, покупку жилья или улучшение жилищных условий, адаптацию детей с инвалидностью, на накопительную пенсию одного из родителей, также можно оформить ежемесячную выплату, которую будут вычитать из материнского капитала до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Последний пункт — только для малоимущих семей.

Размер маткапитала в 2025 году

1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексировали на 9,5 процента. На первого ребёнка выплата составила 690 266 рублей, на второго — 912 162, если семья ранее не получала маткапитал, и 221 895 рублей, если уже получала. Причём сумма выросла и для тех, кто уже потратил часть маткапитала, то есть на 9,5 процента увеличилось то, что от него осталось.

Переиндексация маткапитала с 1 февраля 2026 года

Следующая индексация маткапитала назначена на 1 февраля 2026 года. Сумма вырастет на 6,8 процента — такие цифры называются в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на следующий год, внесённом в Госдуму.

Первый маткапитал

Для семей, которые в 2026 году будут получать маткапитал впервые, сумма за первого ребёнка составит 737 200 рублей, за второго — 974 100 рублей.

Второй маткапитал

Если семья ранее уже получала сертификат на первого ребёнка, в 2026 году она получит за второго и последующего детей 236 900 рублей. Если материнский капитал частично израсходован, то на 6,8 процента увеличится его остаток.

Как получить материнский капитал

Материнский капитал можно получить в беззаявительном порядке. Сразу после регистрации ребёнка в загсе, в личном кабинете на портале «Госуслуг» появляется уведомление о наличии сертификата.

Если аккаунта на «Госуслугах» нет или нужен бумажный вариант, нужно прийти в отделение Социального фонда или МФЦ с необходимыми документами: паспортом, СНИЛС заявителя и свидетельством о рождении или усыновлении ребёнка. В некоторых частных случаях могут потребовать дополнительные документы для подтверждения особых обстоятельств.

Как потратить материнский капитал в 2026 году

Материнский капитал можно потратить на несколько целей: на образование детей, накопительную пенсию одного из родителей, улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату для малоимущих семей до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года, товары и услуги для адаптации детей-инвалидов.

Материнский капитал в 2026 году можно потратить полностью или частями.

Как только ребёнку, на которого получена выплата, исполняется три года, возможности маткапитала расширяются. Например, деньги можно потратить на любое образование детей в семье, если им не исполнилось 25 лет, — на музыкальную школу, кружки или секции, частный детский сад и т.д.

Если маткапитал потрачен на все необходимые цели, но там осталось меньше десяти тысяч рублей, их можно получить на банковский счёт.

Распорядиться маткапиталом в 2026 году можно несколькими способами. На портале «Госуслуг» с помощью заявления онлайн или лично в отделении Социального фонда или МФЦ. Если речь идёт о погашении ипотеки, то заявление нужно подавать в банк, в котором её взяли.

Авторы Мария Васильева