Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 07:37

Россиянам раскрыли неочевидные лайфхаки по увеличению пенсии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские пенсионеры, уже получающие выплаты, могут увеличить пенсию, переехав в другой регион или взяв на попечение несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТАСС рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Так, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там», — сказала она.

Кроме того, фиксированная часть страховой пенсии автоматически удваивается по достижении 80-летнего возраста, а также увеличивается при переходе в более тяжёлую группу инвалидности. При наличии иждивенцев – детей, внуков, родителей или супругов с инвалидностью – фиксированная выплата увеличивается на треть за каждого, но не более чем за трёх иждивенцев.

Подольская также отметила, что в некоторых случаях может быть выгоднее сменить вид пенсии, например, с инвалидной на страховую, но для этого пенсионеру необходимо подать заявление, так как перерасчёт не производится автоматически. Увеличить пенсию можно, предоставив документы о ранее неучтённом стаже или заработке. Ежегодно страховые взносы работающих пенсионеров автоматически увеличивают выплаты.

С 1 января вступает в силу новый порядок получения доплат к пенсии. Что ждёт получателей
С 1 января вступает в силу новый порядок получения доплат к пенсии. Что ждёт получателей

Ранее сообщалось о планах введения в России нового статуса «Ветеран трудовой деятельности», который предусматривает дополнительные выплаты к пенсии за продолжительный трудовой стаж. Ожидается, что данная законодательная инициатива будет поддержана, а её реализация займёт от нескольких месяцев до года.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Пенсии
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar