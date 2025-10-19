Россиянам раскрыли неочевидные лайфхаки по увеличению пенсии

Российские пенсионеры, уже получающие выплаты, могут увеличить пенсию, переехав в другой регион или взяв на попечение несовершеннолетнего ребёнка. Об этом ТАСС рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Так, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там», — сказала она.

Кроме того, фиксированная часть страховой пенсии автоматически удваивается по достижении 80-летнего возраста, а также увеличивается при переходе в более тяжёлую группу инвалидности. При наличии иждивенцев – детей, внуков, родителей или супругов с инвалидностью – фиксированная выплата увеличивается на треть за каждого, но не более чем за трёх иждивенцев.

Подольская также отметила, что в некоторых случаях может быть выгоднее сменить вид пенсии, например, с инвалидной на страховую, но для этого пенсионеру необходимо подать заявление, так как перерасчёт не производится автоматически. Увеличить пенсию можно, предоставив документы о ранее неучтённом стаже или заработке. Ежегодно страховые взносы работающих пенсионеров автоматически увеличивают выплаты.

Ранее сообщалось о планах введения в России нового статуса «Ветеран трудовой деятельности», который предусматривает дополнительные выплаты к пенсии за продолжительный трудовой стаж. Ожидается, что данная законодательная инициатива будет поддержана, а её реализация займёт от нескольких месяцев до года.