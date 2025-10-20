Роднина удивилась реакции россиян на её призыв не рассчитывать на пенсию
Ирина Роднина. Обложка © ТАСС/Вадим Тараканов
Трёхкратная олимпийская чемпионка по парному фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина удивилась реакции общественности на свой призыв не рассчитывать на пенсию.
По мнению бывшей спортсменки, бурный ответ возник из-за отсутствия других новостей.
«Одно только знаю: сила в правде. Я что, сказала какую-то неправду? Видно, слово «пенсия» вызывает такую реакцию», — приводит комментарий Родниной Sport24.
Ранее депутаты раскритиковали слова Родниной о необходимости для граждан самостоятельного обеспечить себе безбедную старость. Ей напомнили, что пенсионные выплаты представляют собой не подачку от государства, а право граждан, которые долго трудились на благо своей страны.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.