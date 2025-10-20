Роднина удивилась реакции россиян на её призыв не рассчитывать на пенсию

Трёхкратная олимпийская чемпионка по парному фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина удивилась реакции общественности на свой призыв не рассчитывать на пенсию.

«Одно только знаю: сила в правде. Я что, сказала какую-то неправду? Видно, слово «пенсия» вызывает такую реакцию», — приводит комментарий Родниной Sport24.

«Что она сделала для россиян?»: Яна Поплавская призвала уволить депутата Роднину за слова о пенсии

Ранее депутаты раскритиковали слова Родниной о необходимости для граждан самостоятельного обеспечить себе безбедную старость. Ей напомнили, что пенсионные выплаты представляют собой не подачку от государства, а право граждан, которые долго трудились на благо своей страны.