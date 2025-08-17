«Цинично звучит»: В Госдуме жёстко ответили Родниной на слова о пенсионерах

Слова трёхкратной олимпийской чемпионки и парламентария Госдумы Ирины Родниной о том, что россиянам нужно самим заботиться о будущем и не рассчитывать на государство, раскритиковал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru.

«Пенсия — это не милость государства, а законное право граждан, которые десятилетиями честно трудились на благо страны. Совершенно неприемлемо ставить под сомнение право наших пенсионеров на достойную жизнь. Особенно цинично звучат такие слова от тех, кто сам находится в привилегированном положении», — сказал он.

По словам депутата, подобные заявления противоречат духу социальной справедливости и Конституции РФ, где прямо прописано право на социальное обеспечение. Он подчеркнул, что многие пожилые россияне живут в тяжёлых условиях и нуждаются в поддержке, а не в «лекциях о самостоятельности».

Иванов отметил, что делать подобные замечания особенно недопустимо со стороны известных спортсменов и политиков, которые находятся в привилегированном положении и обеспечены доходами. Он добавил, что истинная задача народных избранников — искать реальные способы улучшить жизнь старшего поколения.