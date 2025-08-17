Россиянам объяснили условия досрочного выхода на пенсию

Некоторые россияне имеют возможность оформить страховую пенсию досрочно. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Досрочный выход зависит от трудового стажа, семейной ситуации, состояния здоровья и рода деятельности.

Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа могут претендовать на пенсию на два года раньше. А матери, воспитавшие несколько детей, получают право на досрочный выход в зависимости от их числа: пять и более — с 50 лет, четыре — с 56, три — с 57. При этом требуется не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Люди с I группой инвалидности по зрению также могут оформить страховую пенсию досрочно. Мужчины вправе выйти с 50 лет при стаже от 15 лет, женщины — с 40 лет при стаже от 10 лет и наличии 30 ИПК. Ряд профессий и работа в северных регионах дают дополнительное право на досрочный выход. Сюда относятся специальные должности, а также трудовые обязанности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, отметил эксперт.