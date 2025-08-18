«Что она сделала для россиян?»: Яна Поплавская призвала уволить депутата Роднину за слова о пенсии

Актриса Яна Поплавская осудила высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Родниной о пенсиях. Артистка разместила соответствующий пост в Telegram-канале.

«Никто не умаляет её заслуг в спорте! Но далеко не всякий спортсмен, актёр, певец, может быть депутатом! Что Роднина как депутат сделала для россиян?» — возмутилась Поплавская.

По мнению актрисы, Роднина должна уйти из Госдумы и попробовать прожить на одну пенсию. Поплавская считает, что такой опыт мог бы существенно повлиять на её мировоззрение.