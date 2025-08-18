Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 11:30

«Что она сделала для россиян?»: Яна Поплавская призвала уволить депутата Роднину за слова о пенсии

Актриса Поплавская осудила депутата Роднину за высказывания о пенсиях

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов, Анастасия Петрова

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов, Анастасия Петрова

Актриса Яна Поплавская осудила высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Родниной о пенсиях. Артистка разместила соответствующий пост в Telegram-канале.

«Никто не умаляет её заслуг в спорте! Но далеко не всякий спортсмен, актёр, певец, может быть депутатом! Что Роднина как депутат сделала для россиян?» — возмутилась Поплавская.

По мнению актрисы, Роднина должна уйти из Госдумы и попробовать прожить на одну пенсию. Поплавская считает, что такой опыт мог бы существенно повлиять на её мировоззрение.

В Госдуме рассказали о повышении пенсий и зарплат некоторым россиянам с октября
В Госдуме рассказали о повышении пенсий и зарплат некоторым россиянам с октября

Слова Родниной о том, что гражданам нужно быть самостоятельными и заблаговременно своими силами обеспечивать себе безбедную старость, ранее раскритиковал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, пенсионные выплаты — это не подачка со стороны государства, а право граждан, которые долгие годы трудились на благо своей страны.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Ирина Роднина
  • Госдума
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar