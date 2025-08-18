«Что она сделала для россиян?»: Яна Поплавская призвала уволить депутата Роднину за слова о пенсии
Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов, Анастасия Петрова
Актриса Яна Поплавская осудила высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Ирины Родниной о пенсиях. Артистка разместила соответствующий пост в Telegram-канале.
«Никто не умаляет её заслуг в спорте! Но далеко не всякий спортсмен, актёр, певец, может быть депутатом! Что Роднина как депутат сделала для россиян?» — возмутилась Поплавская.
По мнению актрисы, Роднина должна уйти из Госдумы и попробовать прожить на одну пенсию. Поплавская считает, что такой опыт мог бы существенно повлиять на её мировоззрение.
Слова Родниной о том, что гражданам нужно быть самостоятельными и заблаговременно своими силами обеспечивать себе безбедную старость, ранее раскритиковал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, пенсионные выплаты — это не подачка со стороны государства, а право граждан, которые долгие годы трудились на благо своей страны.